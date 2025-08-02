Зрители оценили мультфильм «Плохие парни 2» выше «Minecraft в кино»

31 июля состоялась мировая премьера мультфильма «Плохие парни 2» — продолжения приключений команды бандитов-зверей. Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Точно так же зрители встретили недавний мультфильм Pixar «Элио». При этом новую картину оценили выше анимационных фильмов «Смурфики» («В+») и «Minecraft в кино» («B+»).

Фото: CinemaScore

Вторая часть приключенческого мультфильма повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром. Главных героев вновь озвучили Сэм Рокуэлл («Семь психопатов»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Зази Битц («Джокер»).