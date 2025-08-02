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Сериал Уэсндей, Дженна Ортега, 2-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Уэнсдей»
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6 августа стартует второй сезон сериала «Уэнсдей». Сюжет продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что в продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей с её мамой Мортишей.

Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — их выпустят на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Финальные четыре эпизода выйдут 3 сентября.

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 августа
2-я серия6 августа
3-я серия6 августа
4-я серия6 августа
5-я серия3 сентября
6-я серия3 сентября
7-я серия3 сентября
8-я серия3 сентября
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