Расписание выхода 2-го сезона сериала «Уэнсдей»
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6 августа стартует второй сезон сериала «Уэнсдей». Сюжет продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что в продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей с её мамой Мортишей.
Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — их выпустят на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Финальные четыре эпизода выйдут 3 сентября.
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Уэнсдей»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 августа
|2-я серия
|6 августа
|3-я серия
|6 августа
|4-я серия
|6 августа
|5-я серия
|3 сентября
|6-я серия
|3 сентября
|7-я серия
|3 сентября
|8-я серия
|3 сентября
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