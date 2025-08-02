Представлена новая обложка книги «Ведьмак: Перекрёсток воронов» в России

Издательство АСТ представило российскую обложку нового романа «Ведьмак: Перекрёсток воронов». Книга выйдет в России 30 сентября.

Фото: ACT

Предыдущая обложка издательства вызвала негативную реакцию у фанатов серии. Авторов обвиняли в использовании нейросети для создания рисунка. АСТ пообещало доработать обложку и теперь опубликовало новый вариант.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака» от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене.

Изначально роман должен был поступить в продажу ещё весной. В издательстве АСТ причиной переноса называют «настоятельную просьбу автора». Осенью же появятся как печатная версия, так и аудиокнига в исполнении Всеволода Кузнецова — он дублировал голос Геральта в серии игр «Ведьмак».