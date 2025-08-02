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Авторы Bioshock 4 переделают сюжет — игру создают больше 10 лет

Авторы Bioshock 4 переделают сюжет — игру создают больше 10 лет
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Журналист издания Джейсон Шрайер опубликовал материал о состоянии игровой франшизы BioShock. Он рассказал о проблемах в разработке четвёртой части.

По данным журналиста, компании 2K Games не понравилась текущая версия игры. Руководство не оценило сюжет новой части, и теперь разработчикам из студии Cloud Chamber придётся переделать его. Компания прокомментировала информацию издания, сообщив, что хотят «сделать из хорошего проекта отличный».

Шрайер также сообщил, что в связи с недоработанностью игры в студии Cloud Chamber уволили главу команды Келли Гилмор. Компания также перевела творческого директора Хогарта де ла Планте на должность издателя. Кроме того, 2K Games приостановила разработку ремейка первой части BioShock ещё до её анонса.

BioShock 4 анонсировали в 2019 году. Игру разрабатывают уже более 10 лет, и какие-либо подробности о сюжете новой части пока неизвестны.

По BioSchock также создают экранизацию
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