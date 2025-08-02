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IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 9
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Российская Team Spirit победила NAVI и вышла в финал IEM Cologne 2025 по CS 2

Российская Team Spirit победила NAVI и вышла в финал IEM Cologne 2025 по CS 2
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Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 стал первым финалистом престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2025 с призовым фондом $ 1 млн.

В полуфинале «драконы» переиграли ростер украинского клуба Natus Vincere. На первой карте (Mirage) Spirit смогла отыграться со счёта 1-7 и завершить игру с результатом 13-11 в свою пользу. Затем российская пятёрка уступила на Nuke (9-13), но уверенно поставила точку на Ancient (13-6).

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2025 . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 16:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Natus Vincere

Соперником Team Spirit станет победитель встречи между Vitality и MOUZ, которая продолжается в эти минуты в Кёльне. Гранд-финал начнётся завтра, 3 августа, в 18:00 мск — чемпион заберёт один из самых престижных трофеев в мире Counter-Strike и $ 400 тыс.

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