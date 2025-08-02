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MOUZ обыграла Vitality в полуфинале IEM Cologne 2025 по CS 2

MOUZ обыграла Vitality в полуфинале IEM Cologne 2025 по CS 2
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Европейская команда MOUZ стала вторым финалистом Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

«Мышкам» удалось прервать сумасшедшую победную серию Vitality, которая длилась с начала года. MOUZ оказалась сильнее как на Mirage, так и на Train — 13-9, 13-8.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2025 . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 20:50 МСК
Team Vitality
Окончен
0 : 2
MOUZ

В финале MOUZ встретится с российской Team Spirit, которая чуть ранее обыграла Natus Vincere. Матч за титул будет сыгран завтра, 3 августа, и начнётся в 18:00 мск — чемпион заберёт один из самых престижных трофеев в мире Counter-Strike и $ 400 тыс. Второй финалист заберёт утешительный приз в размере $ 180 тыс.

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