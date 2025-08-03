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Авторы Battlefield 6 объяснили, почему в игре нельзя будет снести каждое здание

Авторы Battlefield 6 объяснили, почему в игре нельзя будет снести каждое здание
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Издание PCGamesN взяло интервью у вице-президента Electronic Arts Винса Зампеллы. Он рассказал о системе разрушений зданий в предстоящей Battlefield 6.

По словам Зампеллы, в игре нельзя будет уничтожить всю окружающую среду на карте. Вместо этого разработчики ввели систему «тактического разрушения» — в зависимости от боя появится возможность взорвать разные строения. Разработчики уверены, что благодаря этому играть в Battlefield станет веселее.

Если позволить разрушать карту как угодно, это уже не та карта, которую мы разрабатывали. Мы создаём локации осознанно — с упором на весёлый геймплей, видимость и производительность. Управляемые разрушения сохраняют вариативность: вы можете снести одно здание в одном бою, другое — в следующем, а иногда вообще ничего не получится уничтожить. Но даже разрушенная карта остаётся целостной. Мы гарантируем, что играть на ней всё так же весело.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. События нового шутера разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

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