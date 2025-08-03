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iPhone 17, Watch 11 и AirPods 3 Pro: дата выхода, цена, где купить

iPhone 17, Watch 11 и AirPods 3 Pro — какие гаджеты Apple выйдут в сентябре
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Apple в скором времени официально представит новые гаджеты. Apple Hub сообщил, какую продукцию компания выпустит в сентябре.

Фото: Apple Hub

Так, поступят в продажу разные версии iPhone 17: стандартный вариант, Air, Pro и ProMax. Кроме того, на полках магазинов появятся новые часы Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3. Apple также выпустит наушники AirPods Pro 3. Согласно утечкам, компания начнёт продавать смарт-динамик HomePod mini 2, смарт-метку AirTag и новую телевизионную приставку Apple TV 4K.

Анонс новой линейки iPhone состоится также в сентябре. Ранее инсайдеры сообщали, что iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены дисплеем с эксклюзивным покрытием, которое отличается повышенной устойчивостью к царапинам и антибликовыми свойствами. Подобное «нано-текстурное» покрытие уже используется в некоторых моделях iPad Pro, iMac и MacBook Pro.

Ранее в Сети показали, как будет выглядеть новый iPhone
Фото
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