Квентин Тарантино почтил память звезды «Бешеных псов» Майкла Мэдсена

Издание TMZ сообщило, что режиссёр Квентин Тарантино устроил частную панихиду по умершему актёру Майклу Мэдсену. Постановщик провёл мероприятие в своём кинотеатре Vista.

Тарантино рассказал историю, связанную со съёмками его первого фильма «Бешеные псы». По словам режиссёра, во время работы над картиной один из актёров Лоуренс Тирни вёл себя неуважительно с коллегами и в один момент накричал на постановщика. В ответ Тарантино уволил артиста на глазах у всей команды. Он очень переживал на этот счёт, ведь думал, что студия уволит его после скандала. Но ему позвонил Майкл Мэдсен и поддержал режиссёра.

Я только что потратил неделю на съёмки этого чёртова парня, а теперь просто уволил его. Я думал, что на этом моя карьера закончится. Но я должен был это сделать, я должен был постоять за себя. После этого Мэдсен позвонил мне. Он сказал: «Квентин, это Майкл. Просто звоню сказать, что я действительно уважаю то, что ты сделал сегодня вечером. Это было важно и необходимо. Он изводил тебя, и тебе пришлось это сделать. Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю тебя как режиссёра и уважаю тебя как мужчину. Так что я на твоей стороне, приятель. Спасибо.

Майкл Мэдсен скончался 3 июля в возрасте 67 лет. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания вперемешку с большим количеством алкоголя. За свою карьеру он снялся более чем в 300 фильмах, однако популярность ему принесли роли в фильмах Квентина Тарантино, а именно «Бешеных псах» и «Убить Билла 2». Последней совместной работой Мэдсена и Тарантино стала небольшая роль в «Однажды в… Голливуде» в 2019 году, где он сыграл вымышленного персонажа шерифа Хакетта.