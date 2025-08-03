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IEM Cologne 2025. Гранд Финал. День 10
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18:00 Мск
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Chopper высказался перед финалом IEM Cologne 2025 между Spirit и MOUZ

Chopper высказался перед финалом IEM Cologne 2025 между Spirit и MOUZ
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Капитан Team Spirit по Counter-Strike 2 Леонид Chopper Вишняков поделился эмоциями после полуфинала IEM Cologne 2025 против NAVI и отметил соперника по решающему матчу.

Права на трансляцию гранд-финала турнира IEM Cologne 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В личном телеграм-канале Чоппер назвал прошедший матч непростым, отметив хорошую стратегию «рождённых побеждать».

Молодцы вчера NAVI были — они ломали нам много дефолта. На Nuke у нас не получилось ни одной своей идеи сделать. Нас там убили, тут убили… И мы вроде все в фокусе, всё хорошо, но NAVI всё ломали.

Вишняков также порассуждал о сегодняшнем финале против MOUZ.

Ну серьёзные пацаны, конечно, с ними у нас всегда близкие матчи, клатчи и прочее. Ну посмотрим, как сегодня будет. Они вчера выиграли Vitality и на плюс морали сейчас. Думаю, нормально всё будет.

Гранд-финал IEM Cologne 2025 между Team Spirit и MOUZ начнётся сегодня, 3 августа, в 18:00 мск.

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