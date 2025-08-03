Боты занимают почти половину всего интернет-трафика — исследование

В конце 2024 года компания Imperva Threat Research представила отчёт об интернет-трафике. В нём говорится о количестве вредоносных ботов в Сети.

Согласно отчёту, почти 50% интернет-трафика поступает от ботов. Из них 32% приходится на вредоносные программы — их количество растёт с каждым годом. На увеличение числа «плохих» ботов повлиял рост популярности искусственного интеллекта, который быстрее предоставляет данные для создания автоматизированных пользователей.

В компании также отметили, что боты зачастую используются для захвата учётных записей реальных пользователей. С каждым годом количество подобных «атак» увеличивается в среднем на 10%. Большинство паролей и логинов похищаются среди компаний, предоставляющих финансовые услуги, туризм и консультации бизнесменов.