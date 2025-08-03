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«Было неловко»: Лиам Нисон повторял знаменитый монолог из «Заложницы» для своего сына

«Было неловко»: Лиам Нисон повторял знаменитый монолог из «Заложницы» для своего сына
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Издание The New York Times взяло интервью у популярного актёра Лиама Нисона. Он рассказал, как на его жизнь повлияла роль в фильме «Заложница».

По словам артиста, он постоянно цитировал знаменитый монолог из боевика, где главный герой угрожает по телефону похитителям его дочери. Он даже записывал множество голосовых сообщений с известной цитатой для друзей своих сыновей, чтобы развлечь их.

Мне было немного неловко. Не поймите меня неправильно, сценарий «Заложницы» мне очень понравился. Но я даже не могу сказать, сколько голосовых сообщений с той самой речью из фильма я записал для друзей своих сыновей.

Боевик «Заложница» вышел в 2008 году и был тепло принят зрителями: на IMDB картина получила оценку 7,7/10. Знаменитая речь Лиама Нисона в ленте стала настоящим интернет-мемом. Она также цитировалась в других фильмах.

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