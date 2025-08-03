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Появились милые кадры мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября

Появились милые кадры мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября
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Компания Disney представила новые кадры мультфильма «Зверополис 2». Премьера анимационной ленты состоится 26 ноября.

Фото: Disney

Фото: Disney

Сюжет продолжения культового приключения вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Первый «Зверополис» вышел в 2016 году и получил восторженные отзывы как от критиков, так и от зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм порекомендовали к просмотру 98% обозревателей и 92% зрителей. Лента также собрала в прокате более $ 1 млрд.

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