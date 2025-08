«Я испытал ностальгию»: Хидео Кодзима похвалил «Фантастическую четвёрку» от Marvel

Автор игровых серий Death Strandig и Metal Gear Solid Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра «Фантастической четвёрки: Первые шаги». Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

Разработчик похвалил картину, назвав её ностальгической. Кодзиме понравился ретрофутуристический стиль фильма и семейная тематика — он даже сравнил супергеройскую ленту с анимационной «Суперсемейкой». Геймдизайнер также отметил, что авторы «Фантастической четвёрки» правильно поступили, когда не стали заново рассказывать о происхождении главных героев.

Мода, цветовая палитра, дизайн, городские пейзажи, мультипликационные шоу, костюмы, ракеты, автомобили, продукты питания — всё создано с полной приверженностью эстетике 1960-х годов, смешанной с футуризмом. Я испытал ностальгию, будто я, как в детстве, снова смотрел «Заколдованную». Временами казалось, что «Фантастическая четвёрка» — это игровая версия «Суперсемейки», где главной темой тоже была семья. Когда я узнал, что режиссёром был тот же человек, что и автор сериала «Ванда/Вижн», всё встало на свои места. Одной из сильных сторон фильма является то, что он начинается с телешоу, которое наглядно демонстрирует подвиги, роль и нынешнее положение Фантастической четвёрки. Если бы авторы уделили время тщательному описанию того, как они стали сверхлюдьми, фильм получился бы слишком многословным и затянутым. «Супермен» тоже пропустил эту часть. Как «первый шаг» к перезагрузке франшизы это действительно фантастический фильм.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Фильм рассказывает об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскрывают историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточились на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).