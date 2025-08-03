Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Гранд Финал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он и для детей, и для взрослых»: режиссёр Пьер Перифел — о «Плохих парнях 2»

«Он и для детей, и для взрослых»: режиссёр Пьер Перифел — о «Плохих парнях 2»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание DiscussingFilm взяло интервью у режиссёра мультфильма «Плохие парни 2» Пьера Перифела. Он рассказал о своём восприятии анимационной ленты.

По словам постановщика, авторам удалось создать сочетание глупости и изысканности. Поэтому обе части мультфильма понравится как детям, так и взрослым.

Я думаю, что нам удалось добиться в этой франшизе сочетания глупости и изысканности. Такой подход очень нравится самым разным слоям населения — и детям, и взрослым.

«Плохие парни 2» вышли в мировом прокате 31 июля. Картина повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром. Главных героев вновь озвучили Сэм Рокуэлл («Семь психопатов»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Зази Битц («Джокер»).

Как зрители оценили новые приключения банды зверей
Зрители оценили мультфильм «Плохие парни 2» выше «Minecraft в кино»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android