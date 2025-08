Сборы «Фантастической четвёрки» обвалились — общая касса достигла $ 360 млн

По итогам вторых выходных сборы фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигли $ 198 млн в США. Картина остаётся на первом месте американских чартов, обогнав мультфильм «Плохие парни 2» и комедию «Голый пистолет».

Лента потерпела сильное падение по сборам по сравнению с первой неделей проката — на 66%. Таким образом, картина потеряла интерес зрителей почти так же, как в своё время «Тор: Любовь и гром», у которого продажи билетов упали за тот же срок на 67%. В мировом прокате «Фантастическая четвёрка» собрала $ 368 млн. Учитывая резкое падение интереса к ленте, новый супергеройский фильм рискует стать очередным провалом Marvel.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Фильм рассказывает об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскрывают историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредотачиваются на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).