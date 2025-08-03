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Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 550 млн

Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 550 млн
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По итогам четвёртых выходных сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 316 млн в США. Картина опустилась на четвёртую строчку местных чартов, значительно уступая «Фантастической четвёрке: Первые шаги».

В мировом прокате лента собрала $ 551 млн. Судя по всему, картина станет самым кассовым супергеройским фильмом 2025 года. При этом бюджет «Супермена» составляет около $ 225 млн. Ленте осталось примерно $ 50 млн, чтобы окупиться.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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