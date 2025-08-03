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IEM Cologne 2025. Гранд Финал. День 10
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IEM Cologne 2026 станет первым мэйджором года по Counter-Strike 2

IEM Cologne 2026 станет первым мэйджором года по Counter-Strike 2
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Первый мэйджор 2026 года по Counter-Strike 2 пройдёт в Кёльне — статус чемпионата мира получит культовый турнир Intel Extreme Masters Cologne 2026.

Об этом стало известно после завершения IEM Cologne 2025. Как и в этом году, плей-офф чемпионата пройдёт на «Ланксесс Арене» — решающие матчи состоятся с 18 по 21 июня 2026 года. До этого зрителей ждёт ещё StarLadder Budapest Major 2025 в декабре.

Чемпионом кёльнского этапа Intel Extreme Masters в этом году стала российская Team Spirit. В финале «драконы» уверенно победили европейскую MOUZ со счётом 3:0 по картам, а лучшим игроком турнира был признан 18-летний Данил donk Крышковец.

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