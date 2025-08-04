Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 750 млн за месяц проката

По итогам пятого уикенда сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в США превысили $ 315 млн. Лента постепенно заканчивает своё выступление в прокате, занимая уже пятую строчку в местных чартах.

Общие сборы приключения за месяц проката достигли отметки в $ 766 млн. Наибольшую выручку за границей ленте принесли Китай ($ 75 млн), Великобритания ($ 39 млн) и Мексика ($ 32 млн). Фильм про динозавров уже окупился и приносит студии Universal Pictures прибыль ещё до выхода на стримингах.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).