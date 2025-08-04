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Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 750 млн за месяц проката

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 750 млн за месяц проката
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По итогам пятого уикенда сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в США превысили $ 315 млн. Лента постепенно заканчивает своё выступление в прокате, занимая уже пятую строчку в местных чартах.

Общие сборы приключения за месяц проката достигли отметки в $ 766 млн. Наибольшую выручку за границей ленте принесли Китай ($ 75 млн), Великобритания ($ 39 млн) и Мексика ($ 32 млн). Фильм про динозавров уже окупился и приносит студии Universal Pictures прибыль ещё до выхода на стримингах.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).

Наш обзор фильма
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
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