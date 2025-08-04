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«Она позволила воплотить новую безумную затею»: глава Larian — о двухлетии Baldur's Gate 3

«Она позволила воплотить новую безумную затею»: глава Larian — о двухлетии Baldur's Gate 3
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Основатель студии Larian Свен Винке прокомментировал день рождения Baldur's Gate 3. Создатель одной из самых высокооценённых игр в истории не может поверить, что прошло уже два года с релиза RPG — в будущем глава компании может выпустить о разработке проекта мемуары.

По словам Винке, именно Baldur's Gate 3 стала отправной точкой для разработки следующей большой игры Larian, которую он назвал «безумной». Разработчик заявил, что она точно удивит игроков, однако её анонс придётся подождать.

Безумие, осознавать, что прошло всего два года с релиза Baldur's Gate 3. Она изменила мою жизнь. Наверное, стоит написать об этом как-нибудь мемуары. Но я могу раскрыть главный секрет. BG 3 позволила нам воплотить нашу новую безумную затею. Что из этого получится, никто не знает, но уверяю вас, мы усердно работаем, чтобы вы получили массу удовольствия. Море удовольствия. В необычном ключе. И мне не терпится вам её показать. Но вам нужно набраться терпения, нам потребуется немного времени, чтобы всё получилось. Но оно того стоит.

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на ПК, после чего добралась до PlayStation 5 и Xbox Series. Проект стал игрой года на церемонии The Game Awards 2023 и получил высочайшие отзывы от критиков и геймеров. С тех пор Larian усердно поддерживают RPG, продолжая выпускать различные патчи и хотфиксы.

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