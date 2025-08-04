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Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали первых эпизодов 5-го сезона шоу

Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали первых эпизодов 5-го сезона шоу
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Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в своих соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Автор фантастического проекта заявил, что он вместе со своим братом Мэттом закончили производство первых двух эпизодов из продолжения.

Росс также поделился деталями будущих серий. Вступительный эпизод под названием The Crawl порадует зрителей множеством событий, а вторая серия начнётся с безумного вступления, которым Дафферы очень гордятся.

Главы первая и вторая: смонтированы, замикшированы, озвучены, покрашены, готовы. The Crawl — наш любимый, самый насыщенный событиями пилотный эпизод со времён первого сезона. У «Исчезновения...» (да-да, вы думаете, что знаете, о ком речь) самое безумное вступление, которое мы когда-либо делали. Это один из тех моментов, которыми мы очень гордимся в пятом сезоне.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

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