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Стартовали съёмки драматического сериала «Джайв» про латиноамериканские танцы

Стартовали съёмки драматического сериала «Джайв» про латиноамериканские танцы
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Джайв». Съёмки шоу продлятся несколько месяцев, после чего он выйдет на стриминговом сервисе.

Сериал расскажет историю бальной латины, которую покидают её бессменные чемпионы. Лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать.

Главные роли в проекте сыграют Антон Васильев («Мастер»), Анна Снаткина («Фишер»), Давид Сократян («Любовь Советского Союза») и Анастасия Уколова («Сокровища гномов»). Режиссёром выступит Данил Чащин («Улица Шекспира»).

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