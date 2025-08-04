Стартовали съёмки драматического сериала «Джайв» про латиноамериканские танцы

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Джайв». Съёмки шоу продлятся несколько месяцев, после чего он выйдет на стриминговом сервисе.

Сериал расскажет историю бальной латины, которую покидают её бессменные чемпионы. Лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать.

Главные роли в проекте сыграют Антон Васильев («Мастер»), Анна Снаткина («Фишер»), Давид Сократян («Любовь Советского Союза») и Анастасия Уколова («Сокровища гномов»). Режиссёром выступит Данил Чащин («Улица Шекспира»).