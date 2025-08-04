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NVIDIA снизит цены на видеокарты RTX 5000 из-за низкого спроса — инсайдеры

NVIDIA снизит цены на видеокарты RTX 5000 из-за низкого спроса — инсайдеры
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Компания NVIDIA готовится снизить цены на видеокарты серии RTX 5000. Об этом сообщают китайские инсайдеры на форуме Boardchannels, где уже не раз утекала достоверная информация о гаджетах корпорации.

По данным источников, уже в августе NVIDIA снизит цены на новую линейку графических чипов: от RTX 5050 до RTX 5090. Решение во многом связано с вялыми продажами видеокарт, которые резко просели летом на фоне заполненных складов. Соответствующее письмо о снижении цен якобы уже получили ведущие производители чипов — MSI, Asus и другие.

Снижение стоимости линейки RTX 5000 может также косвенно подтверждать информацию о выпуске серии RTX 5000 Super в конце 2025 года. В этот раз NVIDIA может выпустить улучшенные чипы спустя всего девять месяцев после запуска нового поколения видеокарт.

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