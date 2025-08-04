Четвёртый сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует 18 августа — трейлер

Телеканал СТС представил трейлер четвёртого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Знаменитое шоу вернётся уже 18 августа на ТВ и в онлайн-кинотеатре Start. Всего в продолжение войдёт 20 эпизодов.

В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника и школьного психолога Татьяны, устраивают папе бойкот. Заслужить прощение и вернуть доверие детей — задача со звёздочкой. Ведь желание девочек предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

К главным ролям вернулись Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова и другие актёры. В четвёртом сезоне также сыграет Александр Головин в роли учителя информатики Павла Сергеевича.

Вместе с премьерой нового сезона осенью также выйдет полнометражный фильм «Папины дочки. В кино» — он сюжетно связан с финалом четвёртого сезона. Картина выйдет в кинотеатрах России 30 октября.