«Формула-1» стала самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта

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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Формула-1» превысили отметку в $ 545 млн. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в мировых кинотеатрах на шестую неделю проката.

Таким образом, гоночная драма официально стала самым кассовым фильмом в карьере 61-летнего Брэда Питта. Предыдущий лучший результат принадлежал «Войне миров Z» — фильм собрал $ 540 млн в 2013 году.

Самые кассовые фильмы в карьере Брэда Питта

«Формула-1» — $ 545 млн (2025). «Война миров Z» — $ 540 млн (2013). «Троя» — $ 497 млн (2004). «Мистер и миссис Смит» — $ 478 млн (2005). «Одиннадцать друзей Оушена» — $ 451 млн (2001). «Двенадцать друзей Оушена» — $ 363 млн (2004). «Однажды в… Голливуде» — $ 345 млн (2019). «Загадочная история Бенджамина Баттона» — $ 334 млн (2008). «Семь» — $ 327 млн (1995). «Бесславные ублюдки» — $ 322 млн (2009).

Сейчас Брэд Питт снимается в продолжении фильма «Однажды в… Голливуде» — актёр вернётся к роли Клиффа Бутта спустя шесть лет после выхода ленты. Даты премьеры у картины пока нет.