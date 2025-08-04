Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки фэнтези «Богатыри» про витязей в далёком будущем

Стартовали съёмки фэнтези «Богатыри» про витязей в далёком будущем
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» объявила о старте производства фильма «Богатыри». Съёмки фэнтезийного боевика продлятся несколько месяцев, а премьера ленты состоится во второй половине 2026 года в кинотеатрах России.

Лента расскажет о приключениях двух отважных витязей, которым предстоит отправиться в далёкое будущее, чтобы спасти мир от могущественного колдуна. Поможет им в этом обычный восьмилетний школьник, который увлекается историями о богатырях.

Главные роли в проекте сыграют Роман Курцын («Бременские музыканты») и Роман Постовалов («Артек. Сквозь столетия»). Режиссёром выступит Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).

Материалы по теме
Каким получился второй сезон «Песочного человека» и ждать ли продолжения
Каким получился второй сезон «Песочного человека» и ждать ли продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android