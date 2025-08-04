Стартовали съёмки фэнтези «Богатыри» про витязей в далёком будущем

Кинокомпания «Наше кино» объявила о старте производства фильма «Богатыри». Съёмки фэнтезийного боевика продлятся несколько месяцев, а премьера ленты состоится во второй половине 2026 года в кинотеатрах России.

Лента расскажет о приключениях двух отважных витязей, которым предстоит отправиться в далёкое будущее, чтобы спасти мир от могущественного колдуна. Поможет им в этом обычный восьмилетний школьник, который увлекается историями о богатырях.

Главные роли в проекте сыграют Роман Курцын («Бременские музыканты») и Роман Постовалов («Артек. Сквозь столетия»). Режиссёром выступит Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).