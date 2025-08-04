Выпуклости Тома Холланда на съёмках «Мстителей» стоили Marvel двух месяцев работы

Пользователь соцсети X (бывш. Twitter) под ником SoggyCereal поделился забавной историей о производстве фильмов про Человека-паука от Marvel. По его словам, однажды он присутствовал на лекции по визуальным эффектам, куда пригласили специалиста, работавшего над фильмами студии.

Работа неназванного специалиста заключалась исключительно в удалении выпуклости гениталий Тома Холланда в каждой сцене с Человеком-пауком в фильме «Мстители: Война бесконечности». Учитывая, что подобных эпизодов в фильме немало, на всю работу у сотрудника ушло около двух месяцев.

В колледже мне читал лекцию выпускник факультета визуальных эффектов, который работал над фильмом «Мстители: Война бесконечности». Его работа заключалась в том, чтобы скрывать выпуклости Тома Холланда в каждом кадре в течение двух месяцев подряд.

Забавная история о «Войне бесконечности» связана со стартом съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», кадры с которых уже появились в Сети. На них можно увидеть не только те самые выпуклости гениталий, но и мешковатый костюм, который улучшат на стадии постпроизводства.