Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выпуклости Тома Холланда на съёмках «Мстителей» стоили Marvel двух месяцев работы

Выпуклости Тома Холланда на съёмках «Мстителей» стоили Marvel двух месяцев работы
Аудио-версия:
Комментарии

Пользователь соцсети X (бывш. Twitter) под ником SoggyCereal поделился забавной историей о производстве фильмов про Человека-паука от Marvel. По его словам, однажды он присутствовал на лекции по визуальным эффектам, куда пригласили специалиста, работавшего над фильмами студии.

Работа неназванного специалиста заключалась исключительно в удалении выпуклости гениталий Тома Холланда в каждой сцене с Человеком-пауком в фильме «Мстители: Война бесконечности». Учитывая, что подобных эпизодов в фильме немало, на всю работу у сотрудника ушло около двух месяцев.

В колледже мне читал лекцию выпускник факультета визуальных эффектов, который работал над фильмом «Мстители: Война бесконечности». Его работа заключалась в том, чтобы скрывать выпуклости Тома Холланда в каждом кадре в течение двух месяцев подряд.

Забавная история о «Войне бесконечности» связана со стартом съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», кадры с которых уже появились в Сети. На них можно увидеть не только те самые выпуклости гениталий, но и мешковатый костюм, который улучшат на стадии постпроизводства.

Материалы по теме
Видео
Том Холланд в новом костюме — на съёмках «Человека-паука: Совершенно новый день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android