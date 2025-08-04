Xiaomi выпустила бюджетный игровой монитор Redmi A27 2026 с частотой 144 Гц

Китайская компания Xiaomi выпустила Redmi A27 2026 — свой новый бюджетный игровой монитор. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене в 650 юаней (около 7200 рублей), до остальных стран оно доберётся позже.

Новинка оснащена 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц со временем отклика в 6 мс. Главные особенности монитора: поддержка настенных креплений VESA, разъёмы DisplayPort и HDMI и 6-битная матрица с поддержкой технологии FRC.

В Xiaomi отмечают, что новый Redmi A27 отлично подойдёт для мультимониторных конфигураций благодаря тонким рамкам и безрамочному дизайну.