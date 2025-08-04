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Бета Battlefield 6 (Батлфилд 6) — где скачать, как играть бесплатно, когда пройдёт

Стартовала предзагрузка беты Battlefield 6
Аудио-версия:
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4 августа началась предварительная загрузка бета-версии Battlefield 6. Тестовый клиент уже можно скачать на ПК в Steam и EA App, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Скачать бета-клиент Battlefield 6 могут все желающие вне зависимости от раннего доступа, который стартует 7 августа в 11:00 мск. Начать игру раньше смогут участники закрытого теста BF Labs и те, кто получил ключ во время просмотра стримов игры на Twitch сразу после анонса.

Полноценный открытый бета-тест стартует 9 августа в 11:00 мск — он продлится до следующего утра. Финальный этап пройдёт с 14 по 17 августа. В тестировании будет четыре карты и три режима с уменьшенным количеством оружия и гаджетов.

Даты открытой беты Battlefield 6

Даты открытой беты Battlefield 6

Фото: EA

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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