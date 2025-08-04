В Genshin Impact представили новых персонажей версии 6.0 — Лауму, Айно и Кирилла

Разработчики Genshin Impact официально представили детали о персонажах, которые выйдут вместе с обновлением 6.0 и новым регионом Нод-Краем в начале сентября.

Всего в версии 6.0 появятся три следующих играбельных героя:

Лаума — пятизвёздочный персонаж стихии дендро, жрица Детей Морозной Луны — коренных жителей Нод-Края;

— пятизвёздочный персонаж стихии дендро, жрица Детей Морозной Луны — коренных жителей Нод-Края; Кирилл Чудомирович Флинс — пятизвёздочный герой с силой электро, ратник из фракции Светоносцев;

— пятизвёздочный герой с силой электро, ратник из фракции Светоносцев; Айно — гидро-герой редкостью четыре звезды, механик и изобретатель, знакомый по сюжету версии 5.8 с роботом Инеффой.

Фото: HoYoverse

Всего в рамках Нод-Края разработчики Genshin Impact планируют выпустить 11 персонажей, которых показали в отдельном трейлере.