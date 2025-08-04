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В Genshin Impact представили новых персонажей версии 6.0 — Лауму, Айно и Кирилла

В Genshin Impact представили новых персонажей версии 6.0 — Лауму, Айно и Кирилла
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Разработчики Genshin Impact официально представили детали о персонажах, которые выйдут вместе с обновлением 6.0 и новым регионом Нод-Краем в начале сентября.

Всего в версии 6.0 появятся три следующих играбельных героя:

  • Лаума — пятизвёздочный персонаж стихии дендро, жрица Детей Морозной Луны — коренных жителей Нод-Края;
  • Кирилл Чудомирович Флинс — пятизвёздочный герой с силой электро, ратник из фракции Светоносцев;
  • Айно — гидро-герой редкостью четыре звезды, механик и изобретатель, знакомый по сюжету версии 5.8 с роботом Инеффой.

Фото: HoYoverse

Всего в рамках Нод-Края разработчики Genshin Impact планируют выпустить 11 персонажей, которых показали в отдельном трейлере.

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Представлены 11 новых персонажей Genshin Impact в Нод-Крае — среди них Кирилл Чудомирович
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