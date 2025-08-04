Братья Андреасян снимут полнометражный фильм по «Вовке в Тридевятом царстве»

«Кинокомпания братьев Андреасян» выкупила права на экранизацию сказки «Вовка в Тридевятом царстве» у дочери писателя Вадима Коростылёва.

Планируется снять большой полнометражный фильм с живыми актёрами, сейчас для него пишут сценарий. Съёмки намечены на 2026 год, а в 2027-м «Вовку» покажут в кинотеатрах.

Оригинальный мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» вышел в 1965 году. По сюжету ленивый школьник попадает в волшебную страну, где встречает персонажей русских сказок: старуху и золотую рыбку, Василису Премудрую, Царя и Печку.

Всего месяц назад братья Андреасян сообщили о планах снять фильм по сказке «Вниз по волшебной реке». Сейчас же к релизу готовится «Простоквашино».