Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фестиваль российских игр «Реактор» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Фестиваль российских игр «Реактор» в Москве посетили более 20 тысяч человек
Комментарии

2-3 августа на территории ВДНХ в Москве состоялся фестиваль игровой индустрии «Реактор». Ивент в музее «АТОМ» посетили более 20 тыс. человек.

Фестиваль ещё раз показал: игры сегодня — это не просто форма развлечения, а важная часть современной культуры, мышления и коммуникации. Музей «АТОМ» — пространство, где технологии, наука, искусство и история встречаются и взаимодействуют. Мы говорим с новым поколением на одном языке — и в этом наша сила как просветительской и культурной платформы.

На фестивале были представлены новинки ведущих российских студий, включая игры Atomic Heart, «Спарта 2035» и Slavania. Кроме того, в рамках «Реактора» прошли турниры и шоу-матчи по «Миру Танков», Warface и шахматам.

Фото: Реактор

Фото: Реактор

Фото: Реактор

Материалы по теме
В Москве пройдёт фестиваль «Реактор», посвящённый российским видеоиграм
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android