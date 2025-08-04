Вышел трейлер ремейка триллера «Рай и ад» Акиры Куросавы от А24

Кинокомпания A24 представила трейлер новой версии фильма «Рай и ад» — проект станет переосмыслением культового триллера Акиры Куросавы.

Сюжет картины расскажет о преуспевающем бизнесмене, который стоит перед выбором: платить ли выкуп похитителям, укравшим по ошибке не его сына, а ребёнка его шофёра. Ремейк не будет полностью повторять сценарий, но сохранит основную линию оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Главные роли сыграли Дензел Вашингтон и Джеффри Райт. Сперва лента с выйдет в кинотеатрах по всему миру 15 августа, после чего выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+.