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Японское ТВ показывает откровенное аниме без видеоряда — цензура пропустила только звук

Японское ТВ показывает откровенное аниме без видеоряда — цензура пропустила только звук
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Японский телеканал Tokyo MX1 из-за цензуры показывает новый аниме-сериал «Нукитаси» в необычном формате — зрители видят только изображение птицы, которое сопровождается звуковой дорожкой из оригинала.

В «Нукитаси» оказалось слишком много откровенных сцен — этти-аниме (жанр, ориентированный на показ эротических сцен) рассказывает про райский остров, на котором поощряются любые сексуальные отношения. О том, насколько выгодно показывать тайтл в таком формате, ТВ-канал не сообщает.

Фото: Tokyo MX1

«Нукитаси» дебютировал 1 августа на ТВ и в Сети, где можно увидеть оригинальную картинку. Всего запланировано 11 эпизодов, но пока сериал приняли сравнительно холодно: так, на «Шикимори» тайтл получил оценку 7,27/10.

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