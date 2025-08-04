Японское ТВ показывает откровенное аниме без видеоряда — цензура пропустила только звук

Японский телеканал Tokyo MX1 из-за цензуры показывает новый аниме-сериал «Нукитаси» в необычном формате — зрители видят только изображение птицы, которое сопровождается звуковой дорожкой из оригинала.

В «Нукитаси» оказалось слишком много откровенных сцен — этти-аниме (жанр, ориентированный на показ эротических сцен) рассказывает про райский остров, на котором поощряются любые сексуальные отношения. О том, насколько выгодно показывать тайтл в таком формате, ТВ-канал не сообщает.

Фото: Tokyo MX1

«Нукитаси» дебютировал 1 августа на ТВ и в Сети, где можно увидеть оригинальную картинку. Всего запланировано 11 эпизодов, но пока сериал приняли сравнительно холодно: так, на «Шикимори» тайтл получил оценку 7,27/10.