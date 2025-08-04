Netflix потратил уже больше $ 500 млн на «Ведьмак» — общий бюджет приблизится к миллиарду
Стриминговый сервис Netflix вложил в проекты по «Ведьмаку» полмиллиарда долларов — об стало известно из отчётов компании.
Портал Redanian Intelligence подсчитал, что онлайн-кинотеатр уже потратил более $ 500 млн на три сезона основного сериала, приквел и проблемный спин-офф «Крысы Пограничья», отменённый в прошлом году:
- 1-й сезон «Ведьмака» — $ 92,1 млн;
- 2-й сезон «Ведьмака» — $ 176,3 млн;
- Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» — $ 50,3 млн;
- 3-й сезон «Ведьмака» — $ 162 млн;
- Спин-офф «Ведьмак: Крысы Пограничья» — $ 20 млн.
С учётом двух невышедших сезонов и двух аниме-сериалов по «Ведьмаку» общие расходы Netflix на франшизу могут составить 850–900 миллионов и даже приблизиться к миллиарду.
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