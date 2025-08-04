Netflix потратил уже больше $ 500 млн на «Ведьмак» — общий бюджет приблизится к миллиарду

Стриминговый сервис Netflix вложил в проекты по «Ведьмаку» полмиллиарда долларов — об стало известно из отчётов компании.

Портал Redanian Intelligence подсчитал, что онлайн-кинотеатр уже потратил более $ 500 млн на три сезона основного сериала, приквел и проблемный спин-офф «Крысы Пограничья», отменённый в прошлом году:

1-й сезон «Ведьмака» — $ 92,1 млн;

2-й сезон «Ведьмака» — $ 176,3 млн;

Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» — $ 50,3 млн;

3-й сезон «Ведьмака» — $ 162 млн;

Спин-офф «Ведьмак: Крысы Пограничья» — $ 20 млн.

С учётом двух невышедших сезонов и двух аниме-сериалов по «Ведьмаку» общие расходы Netflix на франшизу могут составить 850–900 миллионов и даже приблизиться к миллиарду.