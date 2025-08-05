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Фильм Мир Юрского периода: Возрождение (2025) — где смотреть онлайн в хорошем качестве, когда выйдет в онлайне

Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» вышел в онлайне
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5 августа состоялась цифровая премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». Картину про динозавров в современности уже можно посмотреть в Amazon Prime, iTunes и других сервисах с вырезанными сценами и другим бонусным контентом.

Таким образом, приключение добралось до онлайн-кинотеатров спустя месяц после мировой премьеры. За это время лента собрала около $ 766 млн, став успешным проектом для студии Universal Pictures. Фильм занимает четвёртое место по сборам во франшизе, опережая лишь вторую и третью части серии.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»). Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари») и Луна Блэйз («Манифест»).

Наш обзор фильма
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
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