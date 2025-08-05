Вышел трейлер фильма ужасов «Демоны Шелби-Оукс» — выход в России 9 октября

Кинокомпания NEON опубликовала трейлер «Демоны Шелби-Оукс» — нового хоррора. Фильм ужасов выйдет в кинотеатрах России уже 9 октября.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Будущая лента расскажет историю женщины, которая ищет свою сестру. Однажды родственница оказалась в некоем заброшенном городе, после чего перестала выходить на связь.

Главные роли в проекте исполнили Кит Дэвид («Нечто»), Майкл Бич («Бездна»), Камилль Салливан («Эффект бабочки») и Робин Бартлетт («Остров проклятых»). Режиссёром и сценаристом выступил Крис Стакманн, известный американский обозреватель кино.