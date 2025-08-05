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Боевик «Главы государств» Ильи Найшуллера стал 4-м самым популярным фильмом Amazon

Боевик «Главы государств» Ильи Найшуллера стал 4-м самым популярным фильмом Amazon
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Компания Amazon рассказала об успехах фильма «Главы государств». Всего за месяц боевик российского режиссёра Ильи Найшуллера собрал 75 млн просмотров, став большим успехом для онлайн-кинотеатра.

Сейчас лента занимает четвёртую строчку в списке самых популярных фильмов в истории Amazon. Боевик уступил только другим боевикам: «Миссии: Красный» с Дуэйном Джонсоном, «Расплате 2» с Беном Аффлеком и «Войне будущего» с Крисом Праттом.

«Главы государств» рассказывают историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги. Главные роли в фильме сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж») и Джон Сина («Миротворец»).

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