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Леди Гага записала песню Dead Dance для второго сезона «Уэнсдей»

Леди Гага записала песню Dead Dance для второго сезона «Уэнсдей»
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Уже 6 августа состоится премьера второго сезона сериала «Уэнсдей». В продолжении мистического сериала сыграет Леди Гага — известная певица и звезда многих современных блокбастеров.

Как сообщает издание Variety, артистка не только исполнит роль учительницы «Невермора» Розалин Ротвуд, но и споёт песню Dead Dance, приуроченную к сериалу. Трек можно будет услышать во втором сезоне «Уэнсдей», а официально композиция выйдет в сентябре. Что это будет за песня и в каком она будет стиле, неизвестно.

Второй сезон «Уэнсдей» выйдет в двух частях: четыре эпизода выйдут 6 августа, а финал сезона состоится 3 сентября. Тем временем шоу с Дженной Ортегой уже продлили на третий сезон.

Готовимся к просмотру
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