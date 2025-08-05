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Актёр озвучки Винни-Пуха раскритиковал фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд»

Актёр озвучки Винни-Пуха раскритиковал фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд»
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В начале 2023 года права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Из-за этого любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права. После этого в Великобритании сняли фильмы ужасов про знаменитого медвежонка — дилогию «Винни-Пух: Кровь и мёд». Ленты получили сдержанные отзывы от критиков и зрителей.

Своим мнением о лентах с Винни-Пухом поделился Джеймс Каммингс, голос персонажа с 1988 года. Актёр заявил, что видел лишь 10 секунд из трейлеров обоих фильмов и раскритиковал картины за то, что они уничтожают образы культовых и любимых многими людьми персонажей.

На самом деле у меня нет мнения об этом. Я видел секунд 10 из обоих фильмов. Мне кажется, что всегда есть люди, которым нравится уничтожать чужие мечты и то, что они любят. Знаете, в этот момент искусство исчезает. Существуют отвратительные вещи, которые люди называют искусством. И, вы знаете… Я не придаю этому особого значения. Всегда легче кидать камни в стену, чем вырезать из них «Пиету».

Создатели фильмов ужасов про Винни-Пуха скоро выпустят новый хоррор в своей киновселенной — «Бэмби: Лесной кошмар».

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Критики оценили фильм ужасов «Бэмби: Лесной кошмар» выше хорроров про Винни-Пуха
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