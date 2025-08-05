«Я всегда играю самого себя? Мне плевать»: Джордж Клуни — о своей карьере в кино

Американский актёр Джордж Клуни дал большое интервью изданию Vanity Fair в честь грядущего выхода фильма «Джей Келли» для Netflix. Звезда «От заката до рассвета» в том числе прокомментировал слова многих критиков и зрителей о том, что в разных фильмах он всегда играет самого себя.

Двукратный обладатель премии «Оскар» заявил, что абсолютно равнодушен к таким заявлением. Клуни напомнил, что продолжает сниматься в разных жанрах: от комедий до политических триллеров, что сейчас могут позволить себе далеко не все артисты. Актёр также отметил, что быть в одном и том же образе не так просто, как многим кажется.

Люди говорят, что я играю только самого себя? Мне плевать. В моей возрастной группе не так много людей, которым позволено сниматься как в широких комедиях в духе «О, где же ты, брат?», так и в «Майкле Клейтоне» или «Сириане». Если это означает, что я всё время играю самого себя, то мне плевать. Вы когда-нибудь пробовали играть самого себя? Это нелегко.

Будущим фильмом Клуни станет комедия «Джей Келли», где актёр сыграл с Адамом Сэндлером. Лента расскажет о звезде и его менеджере, которые отправляются в ностальгический тур по всей Европе. Фильм выйдет 5 декабря на Netflix.