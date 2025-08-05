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Тимоти Шаламе может сыграть в новом фильме от режиссёра «Логана» про грабителей банков

Тимоти Шаламе может сыграть в новом фильме от режиссёра «Логана» про грабителей банков
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Как сообщает издание Deadline, актёр Тимоти Шаламе готовится вновь поработать с Джеймсом Мэнголдом после их совместного фильма «Боб Дилан: Никому не известный». В этот раз звезда «Дюны» готовится сыграть одну из ведущих ролей в боевике High Side.

Будущая лента расскажет историю грабителя банков на мотоциклах по имени Билли, который совершает опасные преступления вместе со своим братом Коулом и их совместной разношёрстной командой. Производство ленты ещё не одобрили, однако с участием столь больших звёзд шансы на это значительно выросли.

Сейчас Тимоти Шаламе занят на съёмках фильма «Дюна: Мессия» — третьей части экранизации романов Фрэнка Герберта от Дени Вильнёва. Производство блокбастера идёт в Венгрии, а премьера ленты состоится в 2026 году.

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