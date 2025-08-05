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Министерство сельского хозяйства США отпугивает зверей сценой из «Истории о супружестве»

Министерство сельского хозяйства США отпугивает зверей сценой из «Истории о супружестве»
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В 2019 году на Netflix вышел фильм «История о супружестве» — драматическая лента режиссёра Ноа Баумбака о трудностях супружеской жизни. Картина получила «Оскар» за лучшую роль второго плана, а исполнители главных ролей Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер — номинации на премию.

Как оказалось, знаменитая сцена с ссорой двух главных героев из фильма оказалась очень полезной в том числе для сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства США рассказало, что использует этот аудиофрагмент для того, чтобы отпугивать волков и других животных от нападения на рогатый скот в разных штатах.

Квадрокоптеры оснащены тепловизионными камерами, способными обнаружить волков, скрывающихся в темноте, и тут же навести на них свет прожекторов. Из громкоговорителя транслируются тревожные звуки: фейерверки, выстрелы и громкие споры людей. Одной из записей выступает горячая перепалка между Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в фильме «История о супружестве».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В министерстве также используют и другие медиасредства для отпугивания диких животных, включая музыку рок-группы AC/DC. В департаменте отвечают, что все эти методы очень действенны — они отпугивают зверей на целые месяцы.

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