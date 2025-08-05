Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Копы»

Стартовали съёмки комедийного сериала «Копы»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о старте производства сериала «Копы». Съёмки комедийного шоу займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Сериал расскажет историю Саши, выпускника академии МВД с золотой медалью, который отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Именно здесь много лет работает его отец, «легенда уголовного розыска», которого он никогда не видел. Однако вместо образцового героя в погонах Саша встречает Валеру по кличке «Малой»: ленивого, уставшего от жизни «блюстителя закона», который любит только ФК «Ростов» и брать взятки.

Первый рабочий день становится катастрофой: отец не только покрывает преступников, но и погряз в долгах перед местным авторитетом. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: ему нужно раскрыть запутанное дело и посадить главного местного бандита. Но как это сделать, если единственный, кто знает все схемы, – его же отец, ставший главным тормозом в расследовании?

Главные роли в сериале сыграют Тимофей Кочнев («Всё, что тебя касается»), Владимир Яглыч («Моя ужасная сестра»), Настасья Самбурская («Универ») и Алексей Розин («Нелюбовь»). Режиссёром выступит Иван Макаревич («Уроки китайского»).

Материалы по теме
Как закончился первый сезон «Этерны» и что будет дальше
Как закончился первый сезон «Этерны» и что будет дальше
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android