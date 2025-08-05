Начались съёмки сериала «Гудовы» о приключениях подмосковной семьи

Кинокомпания Russian Code объявила о старте производства сериала «Гудовы». Съёмки шоу продлятся несколько месяцев, после чего оно выйдет на телевидении.

Проект расскажет историю семьи Гудовых, которая живёт в небольшом подмосковном поселке. Сергей – глава дружного семейства, у него всё в порядке: верная жена, дочь, ферма, дом. Своего брата Семёна он считает гнилой веткой на фамильном древе. Ведь Семён позорит честное имя Гудовых: вместо нормального дела командует кладбищем, сауной и микрозаймами. Сергею не хватает только наследника, но внезапно в его доме появляется Матвей – обаятельный парень-сирота, который утверждает, что он его внебрачный сын. С этого момента семейная идиллия превращается в испытание для всех, а коварный брат под шумок стремится забрать себе фамильную землю.

Главные роли в шоу сыграют Алексей Розин («Чужие деньги»), Олеся Железняк («Баба Яга спасает Новый год»), Мария Золотухина («Мажор»), Павел Майков («Мажор в Сочи») и Влад Прохоров («Руки Вверх!»). Режиссёрами сериала выступят Дмитрий Дьяченко («Чебурашка») и Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы»).