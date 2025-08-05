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Сериал Букины: 2-й сезон, 11-я и 12-я серии — где смотреть онлайн, сюжет

Вышли финальные серии «Букиных» — второй сезон сериала завершён
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5 августа на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier, «Иви» и на «Кинопоиске» состоялась премьера новых серий «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе». Для просмотра доступны 11-й и 12-й эпизоды, вместе с ними завершился второй сезон сериала.

В 11-й серии Гена выздоровел и наконец может вернуться в магазин, хотя ни он, ни Даша не испытывают от этого никакой радости. Тем временем Рома готовится к партнёрским родам и отцовству. В 12-м эпизоде Гена наслаждается здоровой и беззаботной жизнью, но его радость длится недолго. Ведь его семья и друзья подготовили свои сюрпризы.

После завершения второго сезона зрителей также ждёт полнометражный фильм по мотивам сериала. У него пока нет даты выхода.

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