iPhone 17 покажут уже 9 сентября — инсайдер

Apple официально представит iPhone 17 и другие новинки на презентации 9 сентября — об этом сообщают источники портала iPhone-Ticker в немецкой сфере телекоммуникаций.

Ранее известный инсайдер Марк Гурман тоже отмечал, что новая презентация Apple пройдёт 9 или 10 сентября. Официально разработчики iPhone ещё не объявляли, когда будут готовы анонсировать новый смартфон.

На выходных инсайдеры раскрыли, какие продукты Apple выпустит в сентябре — это четыре версии iPhone 17, новые часы Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3, наушники AirPods Pro 3. Согласно утечкам, компания также начнёт продавать смарт-динамик HomePod mini 2, смарт-метку AirTag и новую телевизионную приставку Apple TV 4K.