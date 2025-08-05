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Ibai вышел на первое место по числу фолловеров на Twitch, обогнав Ninja

Ibai вышел на первое место по числу фолловеров на Twitch, обогнав Ninja
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Испаноязычный стример Ибай Ibai Льянос обогнал Ninja и стал лидером по числу фолловеров (бесплатных подписчиков) на стримерской платформе Twitch.

Сейчас на канал Ibai подписаны 19,7 млн человек, далее идут Ninja (19,2 млн) и KaiCenat (18,6 млн). Больше 10 млн фолловеров на Twitch набрали всего 12 стримеров в мире.

Фото: TwitchTracker

Ранее Ибай неоднократно ставил рекорды по онлайну — к примеру, недавнее мероприятие, которое он организовал на своём Twitch-канале, собрало более 9 млн зрителей одновременно. Другие лидеры отстают в десятки раз — даже миллион зрителей на личном стриме считается невероятным достижением.

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