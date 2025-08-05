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Анонс персонажей Honkai: Star Rail 3.6 — новые Март 7 (Темень) и Дань Хэн

Состоялся анонс персонажей Honkai: Star Rail 3.6 — это новые версии Март 7 и Дань Хэна
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Студия HoYoverse представила двух новых персонажей Honkai: Star Rail, которые появятся в игре вместе с обновлением 3.6 в конце сентября.

Это две альтернативные версии основных персонажей, Март 7 и Дань Хэна. Первопроходцы получат новые игровые версии, связанные с развитием сюжета.

  • Темень — таинственная незнакомка, подозрительно похожая на Март 7. Редкость — пять звёзд, путь памяти (сражение с призывными существами), стихия — лёд.
  • Дань Хэн: Освободитель Пустошей — версия героя в стиле златиуса из Амфореуса. Редкость — пять звёзд, путь сохранения (щиты для союзников), физический тип урона.

Фото: HoYoverse

Темень и Освободитель Пустошей будут добавлены в игру 24 сентября.

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