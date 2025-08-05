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Первые отзывы и оценки сериала «Чужой: Земля» — лента получила 90% от критиков

«Смелый приквел про ярких персонажей»: критики высоко оценили сериал «Чужой: Земля»
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За неделю до выхода сериала «Чужой: Земля» в Сети стали появляться рецензии от кинокритиков — специалисты высоко оценили новый проект. На агрегаторе Rotten Tomatoes шоу получило 90% «свежести».

Сериал называют одним из самых ярких во франшизе и сравнивают его с «Андором» в «Звёздных войнах». Больше всего критики оценили экшен-сцены и знакомый дух «Чужого».

«Чужой: Земля» — смелый приквел, основанный на ярких персонажах, который вдохнул новую жизнь в культовую франшизу.
Ной Хоули снова сделал это, создав одновременно пугающий, увлекательный и глубокий сериал о Чужих.
Здесь много стоящего контента, которые сочетает предостерегающую историю об эволюции человека с захватывающими столкновениями с инопланетянами, полными экшена. Нужно лишь немного усилий, чтобы полностью погрузиться в атмосферу и принять размеренный темп сериала.

Негативные отзывы тоже есть — сериал не впечатлил слишком медленным развитием, а экшен-сцены не всегда логичным образом вытекают из повествования.

К сожалению, в «Чужом: Земля» нарушен баланс. Приквел, действие которого разворачивается за два года до событий первого «Чужого», слишком долго завязывает сюжет, который к концу восьмисерийного сезона едва набирает обороты.
Сериал всё больше напоминает провальную режиссёрскую работу Хоули «Люси в небесах». А его возвышенные идеи о трансгуманизме забыты ради нескольких массовых сражений.

События нового «Чужого» развернутся на Земле в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Премьера шоу состоится уже 12 августа.

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